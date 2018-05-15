اكثر من 1000 مستفيد من ورش التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت للعام الدراسي 2017 – 2018 المنامة في 15 مايو/ بنا / اختتمت إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورش عمل التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت التي أقامتها ضمن البرنامج التثقيفي المعد لطلبة مدارس المستقبل بالتعاون مع إدارة الخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم للسنة الثالثة عشرة على التوالي بهدف نشر الوعي الثقافي الإلكتروني فيما يختص بمفاهيم التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت.



وقد شارك بالورش 27 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل التعليمية، ليبلغ عدد المستفيدين للعام الدراسي 2017 – 2018 أكثر من 1000 مستفيد من الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية.



وقد تنوعت ورش العمل لتشمل الأولى موضوع "التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين" والمخصصة لطلبة المرحلتين الثانوية والإعدادية والهيئة التعليمية. أما الثانية فقد تناولت موضوع "الإنترنت الآمن" والتي تم عرضها لطلبة المرحلتين الابتدائية والإعدادية وأولياء الأمور. واشتملت ورش العمل على تطبيقات تدريبية تعرف الطلبة بأهم المحاذير والإرشادات التوعوية للاستخدام السليم لتطبيقات التجارة الإلكترونية وشبكة الإنترنت في حياتنا اليومية.



وفي نهاية كل ورشة تم توزيع استبانة استطلاعية لقياس أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة على حياتنا اليومية ومنها مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها ومخاطر شبكة الإنترنت.

وقد جاءت نتائج الاستبيان بما يلي ، أن معدل عدد الساعات التي يقضيها الفرد لاستخدام شبكة الإنترنت تتراوح ما بين 1 ساعة إلى 4 ساعات وأكثر في اليوم الواحد بحسب اختلاف المرحلة التعليمية، مما يدل على استخدام التطبيقات التكنولوجية في الحياة اليومية على نطاق واسع في شتى المجالات.



كما اتضح أن أكثر تطبيقات التجارة الإلكترونية استخداماً هي مواقع الشراء الإلكتروني حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 70% وتنوعت المنتجات التي يتم شرائها ما بين أجهزة إلكترونية وكتب وملابس وإكسسوارات وغيرها، وجاء في المرتبة الثانية مواقع التعليم الإلكتروني بنسبة 45% مما يدل على مدى وعي الطلبة للتوجه نحو الوسائط الإلكترونية للتزود بالمعلومات.



كما وتنوعت القنوات الإلكترونية التي يستخدمها الفرد لإتمام المعاملات الإلكترونية وأغلبها كانت عبر الأجهزة الذكية والكشك الرقمي، وبلغت نسبة الثقة في هذه المعاملات 70%.

ومن ناحية أخرى تبين أن مواقع الترفيه والتسلية والتعلم والبحث هما الأكثر مواقع استخداماً بين طلبة المرحلة الابتدائية ، وهم المشاركون الذين شملهم استبيان الإنترنت الآمن، أما مواقع الشبكات الاجتماعية فقد بلغ نسبة استخدامها 30%، و60% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية ، يستخدمون إعدادات الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram و snapchat وFacebook و Twitterمما يدل على مدى أهمية جعل هذه الحسابات خاصة للحماية من خطر الاختراق وسرقة المعلومات.



أما بالنسبة إلى أكثر المشاكل شيوعاً والتي قد يواجهها المستخدم على شبكة الإنترنت فقد كانت دعوات من الغرباء والتعرض إلى الفيروسات والخروق الأمنية لجهاز الحاسب الآلي، و 70% من بين الذين تعرضوا لهذه المخاطر قد أبلغوا والديهم أو من يثقون بهم لإيجاد الحلول المناسبة.



والجدير بالذكر أن التقييم العام للورش قد حظي على تقدير ممتاز بنسبة 90%.



وعلى هامش البرنامج التثقيفي، واصلت مسابقة التجارة الإلكترونية وأمن الإنترنت الشهرية تقديمها على موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة www.moic.gov.bh ، وهي مسابقة توعوية إلكترونية مخصصة لطلبة المدارس بجميع المراحل التعليمية تعزز مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها وطرق الحماية من مخاطر الإنترنت، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر 6000 فرد من مختلف مدارس مملكة البحرين. وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة لشهري مارس وأبريل وهما: الطالبة غالية حسن من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات والطالب علي منصور من جامعة العلوم التطبيقية.



عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/15 - 41 : 12 PM