المستشار عبدالله البوعينين يستقبل المحامي العام حسين محمد البوعلي المنامة في 15 مايو/ بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم، في مكتبه بالمنطقة الدبلوماسية المحامي العام حسين محمد البوعلي الذي أهداه نسخة من رسالة الماجستير بعنوان " القبض وضمانات المتهم في التشريع البحريني" من الأكاديمية الملكية للشرطة.



وقد اطلع المستشار عبدالله البوعينين على أهم نتائج الدراسة وأهم ما جاء فيها من توصيات، حيث أثنى سعادته على الرسالة البحثية مقدرا ما تعكسه الأطروحة من جهود في سبيل إثراء الحصيلة القانونية بمملكة البحرين.



من جانبه شكر المحامي العام حسين البوعلي سعادة المستشار لحفاوة الاستقبال والتشجيع المستمر من لدنه دعما للمسيرة التعليمية في مملكة البحرين.



عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/15 - 39 : 12 PM