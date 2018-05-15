وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل سفير مملكة تايلند الجديد المنامة في 15 مايو/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد تاينت نا سونخلا سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين، بمناسبة استلامه لمهامه الجديدة.



وتم خلال اللقاء استعرض العلاقات الثنائية والعريقة التي تربط مملكة البحرين بمملكة تايلند الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.



وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين وترسيخها، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام. كما لفت إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة



عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/15 - 32 : 12 PM