ماليزيا تحتج على فتح السفارة الامريكية في القدس وتؤكد تقويضه لجهود السلام في المنطقة كوالالمبور في 15 مايو/ بنا / أعربت ماليزيا عن احتجاجها الشــديد على فتح الولايات المتحدة سفارتها رسميا في القدس.

واكدت ماليزيا في بيان صدر عن وزارة الخارجية أن هذا التحرك الامريكي سيقوض جهود السلام ويعوق أية مفاوضات في المستقبل، وسيؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشار بيان الخارجية إلى أن فتح سفارات اخرى سيزيد من تفاقم الأوضاع حاليا، مؤكدة التزام ماليزيا بموقفها بشأن تسوية الصراع ، استنادا إلى قرار الحدود قبل 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.



وتابع البيان أن ماليزيا ستتعاون بشكل وثيق مع جميع الدول في سعيها نحو إيجاد تسوية للصراع.





خ.س



بنا 0804 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/15 - 06 : 11 AM