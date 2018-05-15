مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة لبحث التطورات في قطاع غزة بطلب من الكويت نيويورك في 15 مايو/ بنا / يعقد مجلس الامن اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة بناء على طلب من دولة الكويت.

وقال مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور انه ينتظر من مجلس الامن "ان يتحمل مسؤولياته لوقف هذه المجزرة والتنديد بها ومحاسبة المسؤولين عنها".



ويتوقع ان يقدم المنسق لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف احاطة بشأن التطورات الاخيرة في غزة بعد عرقلة واشنطن اصدار بيان يدين الاحداث في القطاع.



وعمّت معظم بلدات ومخيمات وأحياء المدينة المقدسة اليوم الثلاثاء مظاهرات تزامنا مع حالة استنفار شعبي لإحياء ذكرى النكبة، وللاحتجاج على نقل سفارة أميركا إلى القدس المحتلة.



وكان عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع اليوم إلى 59 شهيدا، فيما أصيب 2800 على الأقل، إثر الهجوم الإسرائيلي بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في احياء الذكرى الـ70 للنكبة، وتنديدا ورفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.





و.ش/خ.س



بنا 0728 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/15 - 43 : 10 AM