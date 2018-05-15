مقتدى الصدر يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية في العراق بغداد في 15 مايو/ بنا / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تصدر التكتل الانتخابي لرجل الدين ، مقتدى الصدر، في سباق الانتخابات البرلمانية، بعد فرز 91% من الأصوات في 16 من 18 محافظة عراقية.

وبينما تقدمت قائمة تحالف "سائرون" التي يدعمها الصدر في النتائج الاولية، حل "تحالف النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة.



وأشارت المفوضية إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44.53 % ، مع فرز أكثر من 92% من الأصوات، أي أنها جاءت أقل بكثير من نسب المشاركة في الانتخابات السابقة.



وبعد الاعلان عن النتائج يتعين على الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد خوض مفاوضات مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لتشكيل حكومة توافقية، خلال تسعين يوما وفقا لدستور العراقي.



ويتوقع مراقبون في ضوء هذه النتائج أن تخوض الكتل الفائزة مفاوضات صعبة للتوصل إلى حكومة توافقية.



وحسب المفوضية العليا للانتخابات فإن نسبة 20 % فقط من المرشحين في هذه الانتخابات هم من الجدد.



خ.س



بنا 0656 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/15 - 58 : 10 AM