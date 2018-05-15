سيئول تستدعي الوزير المفوض بالسفارة اليابانية وتطالب طوكيو سحب مزاعمها بملكيتها لجزر دوكدو سيئول في 15 مايو/ بنا / حثت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم اليابان على سحب مزاعمها بملكيتها لجزر دوكدو فورا.

وأفادت مصادر، نقلا عن وكالة انباء كوريا الجنوبية ، يونهاب ، أن وزارة الخارجية استدعت الوزير المفوض بالسفارة اليابانية اليوم لنقل احتجاج الوزارة.



وجاء الاستدعاء على خلفية تقرير سنوي لوزارة الخارجية اليابانية تضمن كما ذكر المصدر مزاعم متكررة من طوكيو بملكتيها لهذه الجزر التي تقع في أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية.



وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في تعليق لها " على الحكومة اليابانية أن تدرك أن إثارة مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بملكيتها لجزر دوكدو بصورة متكررة لن يساعد إطلاقا على بناء العلاقات الكورية اليابانية المستقبلية ".



واضافت الوزارة في تعليقها أن مزاعم الحكومة اليابانية لن تؤثر إطلاقا على ملكية كوريا الجنوبية للجزر ، مؤكدة اعتزامها على مواجهة أي نوع من الاستفزازات من قبل اليابان.





خ.س



بنا 0623 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/15 - 32 : 09 AM