ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 59 واضراب شامل يعم الضفة الغربية المحتلة غزة في 15 مايو/ بنا / ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 59 شهيدا، فيما أصيب 2800 على الأقل، إثر الهجوم الإسرائيلي بالرصاص الحي خلال مشاركتهم في الذكرى الـ70 للنكبة، وتنديدا ورفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الإضراب الشامل عم اليوم الثلاثاء، مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة الذين ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة السلمية التي انطلقت أمس في الذكرى السبعين للنكبة ورفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، التزاما بالحداد الوطني، الذي أعلنه الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة الطارئ برام الله، حيث تم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد العام لثلاثة أيام.





و.ش/خ.س



بنا 0603 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/05/15 - 05 : 09 AM