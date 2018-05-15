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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم مساعداته الاغاثية في عدن
2018/05/15 - 34 : 08 AM
عدن في 15 مايو /بنا/ وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعداته الانسانية في عدن في سياق الدعم الإماراتي الإغاثي والانساني المتواصل في اليمن وضمن أنشطته في عام زايد 2018 .
وذكرت وكالة انباء الامارات ان فرق الهلال الاحمر الاماراتي وزعت سلالا غذائية على سكان حي الخبراء في خور مكسر بعدن بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. كما تأتي مساعدات الهلال الاحمر الاماراتي بهدف التخفيف عن الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم.

خ.س

بنا 0531 جمت 15/05/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/05/15 - 34 : 08 AM
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