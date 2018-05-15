مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/15 - 16 : 08 AM
المنامة في 15 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالـة الملـك يعــود إلـى أرض الــوطــن.
/جلالة الملك يرعى افتتاح المدينة الشمالية اليوم.
/زيارة جلالة الملك للمملكة المتحدة سجلت نجاحا كبيرا.
/الديوان الملكي ينعى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله.
/سمو رئيس الوزراء: الدوام الرسمي في رمضان لوزارات المملكة ومؤسساتها من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.
/مجلس الوزراء: قائمة جديدة بالأشخاص والتنظيمات الارهابية.
/سمو الشيخ علي بن خليفة يرعى احتفال «باس» بمرور 40 عاما على تأسيسها.
/محافظ الجنوبية يؤكد أهمية الرسالة العظيمة لخطباء المساجد في بناء المجتمع.
/سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل المواطنين الذين قدموا مرئياتهم وتطلعاتهم لبرنامج عمل الحكومة المقبل.
/وزير الشباب والرياضة ينقل تحيات الملك إلى الرئيس المصري.
/وزير الإعلام: البحرين رائدة في أمن المعلومات والحكومة الإلكترونية.
/وزير الكهرباء أمام منتدى فيينا للطاقة يستعرض إنجازات البحرين في الطاقة المتجددة.
/تدشين المرحلة الأولى من حوسبة عمل المحاكم.
/المجلس الأعلى للمرأة ينظم مائدة مستديرة حول تجربة الانتخابات الطلابية.
/امتثالا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. الصحة تفعل إجراءات تشديد الرقابة على مشتريات الأدوية وجودتها.
/محافظ العاصمة: مواصلة الجهود لرصد المزيد من البيوت المخالفة وتصحيح أوضاعها.
/أكثر من 50 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال في يوم تدشين السفارة الأمريكية بالقدس.
/قاسم سليماني في بغداد لتنفيذ خطة إيرانية مبكرة لتشكيل تحالف موال لها.
/رئيس الحكومة اليمنية يعلن «انتهاء الأزمة» مع الإمارات في سقطرى.
/أسرة انتحارية ثانية تنفذ هجوما على مقر للشرطة في إندونيسيا.
/تعديل وزاري كبير في السودان يشمل حقائب الخارجية والداخلية والنفط.
/الاردن: احكام بالسجن والاعدام لـ "دواعش".
/قصف عراقي على مقر قيادة لداعش في سوريا.
/ائتلاف "سائرون" متقدم في الانتخابات العراقية.
و.ش
بنا 0512 جمت 15/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/15 - 16 : 08 AM