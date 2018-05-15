مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 15 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالـة الملـك يعــود إلـى أرض الــوطــن.

/جلالة الملك يرعى افتتاح المدينة الشمالية اليوم.

/زيارة جلالة الملك للمملكة المتحدة سجلت نجاحا كبيرا.

/الديوان الملكي ينعى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله.

/سمو رئيس الوزراء: الدوام الرسمي في رمضان لوزارات المملكة ومؤسساتها من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

/مجلس الوزراء: قائمة جديدة بالأشخاص والتنظيمات الارهابية.

/سمو الشيخ علي بن خليفة يرعى احتفال «باس» بمرور 40 عاما على تأسيسها.

/محافظ الجنوبية يؤكد أهمية الرسالة العظيمة لخطباء المساجد في بناء المجتمع.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل المواطنين الذين قدموا مرئياتهم وتطلعاتهم لبرنامج عمل الحكومة المقبل.

/وزير الشباب والرياضة ينقل تحيات الملك إلى الرئيس المصري.

/وزير الإعلام: البحرين رائدة في أمن المعلومات والحكومة الإلكترونية.

/وزير الكهرباء أمام منتدى فيينا للطاقة يستعرض إنجازات البحرين في الطاقة المتجددة.

/تدشين المرحلة الأولى من حوسبة عمل المحاكم.

/المجلس الأعلى للمرأة ينظم مائدة مستديرة حول تجربة الانتخابات الطلابية.

/امتثالا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.. الصحة تفعل إجراءات تشديد الرقابة على مشتريات الأدوية وجودتها.

/محافظ العاصمة: مواصلة الجهود لرصد المزيد من البيوت المخالفة وتصحيح أوضاعها.

/أكثر من 50 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال في يوم تدشين السفارة الأمريكية بالقدس.

/قاسم سليماني في بغداد لتنفيذ خطة إيرانية مبكرة لتشكيل تحالف موال لها.

/رئيس الحكومة اليمنية يعلن «انتهاء الأزمة» مع الإمارات في سقطرى.

/أسرة انتحارية ثانية تنفذ هجوما على مقر للشرطة في إندونيسيا.

/تعديل وزاري كبير في السودان يشمل حقائب الخارجية والداخلية والنفط.

/الاردن: احكام بالسجن والاعدام لـ "دواعش".

/قصف عراقي على مقر قيادة لداعش في سوريا.

/ائتلاف "سائرون" متقدم في الانتخابات العراقية.







و.ش



بنا 0512 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/15 - 16 : 08 AM