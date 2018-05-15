قائد البحرية الأمريكية : نراقب جيدا السلوك الإيراني في الخليج

على متن طائرة عسكرية في 15 مايو /بنا/ قال قائد البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون اليوم الاثنين إن البحرية تراقب جيدا السلوك الإيراني في الخليج وتتوقع "فترة من عدم اليقين" كما رفعت مستوى التأهب بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي.



ونقلت رويترز عن الأميرال ريتشاردسون قوله لمجموعة صغيرة من الصحفيين "إننا ندخل الآن فترة من عدم اليقين، كيف سيرد العالم كله على أحدث التطورات".



وأضاف " علينا أن نكون أكثر تأهبا بقليل من المعتاد حتى نكون على استعداد لأي نوع من الرد أو لأي تطور أو شيء من هذا القبيل.



وقال إن البحرية الأمريكية لم تلاحظ سلوكا استفزازيا إيرانيا في الخليج منذ إعلان ترامب، لكنها تراقب جيدا.



وكان ريتشاردسون يتحدث بعدما زار حاملة الطائرات جورج اتش.دبليو بوش قبالة ساحل فرجينيا حيث تجري قوات أمريكية وفرنسية تدريبات مشتركة.





س.ي



بنا 0236 جمت 15/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/15 - 24 : 06 AM