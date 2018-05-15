وزير الخارجية الاماراتي يلتقي في واشنطن نظيره الامريكي ومستشار الامن القومي

واشنطن في 15 مايو / بنا / بدأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي زيارة رسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي حيث التقى كلاً من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي وجون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.



وذكرت وكالة انباء الامارات ان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والمسؤولان الأمريكيان اكدا على العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكات بين البلدين في عدة مجالات استراتيجية وأمنية واقتصادية.



وألقى سموه الضوء على تطلعات دولة الإمارات نحو تأسيس منطقة تتميز بمزيد من التسامح والازدهار والسلام تسهم في دفع المصالح والقيم الإماراتية والأمريكية المشتركة نحو الأمام مؤكدا دعم دولة الإمارات لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وقيادته الجهود الرامية لتحدي كافة المخاطر والتهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة والمتمثلة في الصواريخ البالستية ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها مثل حزب الله والحوثيون.



وأوضح أن دولة الإمارات ستستمر في التنسيق بشأن سياساتها تجاه إيران في إطار مجموعة عمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى ذات الاهتمام المشترك منوها إلى جهود الإدارة الأمريكية الدؤوبة لتخفيف التوترات والسعي للتوصل لحل عن طريق التفاوض لإزالة خطر الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.



وفيما يتعلق باليمن .. أكد سموه التزام دولة الإمارات بالتوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع مع دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مشيراً إلى جهود التحالف في تقديم المساعدات الإنسانية الشاملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تقع تحت سيطرة المتمردين.



وأوضح للمسؤولين الأمريكيين آخر التطورات المتعلقة بجهود مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيره من الجماعات المتشددة في اليمن بالتزامن مع مواصلة الضغط على المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران.



وأشار سموه إلى أن تعطيل قدرات إيران على تهريب أسلحة متطورة إلى اليمن بما فيها الصواريخ المستخدمة في مهاجمة المملكة العربية السعودية يعد من الشروط الأساسية للتوصل لأي حل يتم عبر التفاوض.



وفيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين .. أشار سموه إلى الفائض التجاري الذي حققته الولايات المتحدة والبالغ قدره 15 مليار دولار مع دولة الإمارات فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة بحجم مئات المليارات من الدولارات.



وتوجه بالشكر لوزير الخارجية الأمريكي لجهوده في التوصل لإتفاق بشأن الطيران المدني والذي وصفه بأنه في صلب التبادلات التجارية بين البلدين بما يحقق فوائد جمة للبلدين.



وأكد سموه أن الإعلان الصادر اليوم بهذا الخصوص إنما يحقق الفوائد والحقوق بما فيها خدمات " الحرية الخامسة " المنصوص عليها في اتفاقية النقل الجوي لعام 2002 المبرمة بين البلدين.



وأضاف أن شركات الطيران الإماراتية والأمريكية لا تزال تتميز بكامل المرونة التجارية لإضافة أو تعديل الخدمات بما يفي بمتطلبات المسافرين.



وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً تجارياً مسؤولاً وحليفاً أمنياً موثوقاً كانت تشعر بأمل كبير في إمكانية التوصل لتفاهم بشأن صادرات الألمونيوم والفولاذ الإماراتي إلى الولايات المتحدة.





س.ي



بنا 2244 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/05/15 - 46 : 01 AM