الرئيس الفلسطيني يدعو الى وساطة دولية لايقاف المجازر ضد الشعب الفلسطيني رام الله في 15 مايو /بنا/عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس في رام الله امس اجتماعاً طارئاً للسلطة الفلسطينية.



وقال الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع إن المذابح والمجازر تستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واليوم هو من أعنف الأيام التي تمر على هذا الشعب، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله السلمي حتى النصر بإقامة الدولة وعاصمتها القدس.



ودعا الرئيس محمود عباس إلى وساطة دولية متعددة تأتي من خلال مؤتمر دولي توقف المذابح والمجازر ضد الشعب الفلسطيني.



س.ي



بنا 2208 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/15 - 29 : 01 AM