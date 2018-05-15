جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يبعثون برقيات تعزية للرئيس الاندونيسي المنامة في 14 مايو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وذلك اثر الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا .





و اعرب جلالته ايده الله في برقيته عن استنكاره الشديد لهذا العمل الارهابي الآثم، معبراً عن خالص تعازيه ومواساته لفخامة الرئيس الاندونيسي ولأسر الضحايا وللشعب الاندونيسي الصديق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالعافية وسرعة الشفاء .

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وذلك اثر الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا .

وقد اكد سموه في برقيته ادانته الشديدة لهذا العمل الارهابي الشنيع الذي استهدف ارواح الابرياء، معربا عن بالغ تعازيه ومواساته لفخامة الرئيس الاندونيسي ولأسر الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة مماثلة الى معالي السيد محمد يوسف كالا نائب رئيس جمهورية اندونيسيا .

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة الى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وذلك اثر الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا .

اعرب فيها سموه عن ادانته لهذه الاعتداءات الإجرامية الآثمة، المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف كما ضمٌن سموه برقيته احر تعازيه وخالص مواساته لفخامته ولأسر الضحايا وللشعب الاندونيسي الصديق، مبتهلا الى الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين بالعافية وسرعة الشفاء .

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي السيد محمد يوسف كالا نائب رئيس جمهورية اندونيسيا .



عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/14 - 40 : 11 PM