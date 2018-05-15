جلالة الملك المفدى يعود الى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته المنامة في 14 مايو/ بنا / عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد أن قام جلالته بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث التقى جلالته بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، واستعرض معه العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، أعقبتها زيارة الى المملكة المتحدة الصديقة حيث التقى جلالته بصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، وحضر جلالته مع ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا مهرجان رويال ويندسور للفروسية .







كما قام صاحب الجلالة رعاه الله ، بزيارة قصيرة الى المملكة المغربية الشقيقة ، وبمناسبة عيد الجيش المغربي ، أعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تهانيه لأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بهذه المناسبة .



رافقت جلالة َ العاهل المفدى السلامة ُ في الحل والترحال .

عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/14 - 02 : 11 PM