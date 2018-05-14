مجلس الوزراء الكويتي يدين بشدة استمرار الميليشيات الحوثية اطلاق الصواريخ على المدن السعودية الكويت في 14 مايو / بنا / أدان مجلس الوزراء الكويتي بشدة استمرار المليشيات الحوثية في إطلاق الصواريخ المستمرة على مدن المملكة العربية السعودية ، والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضها.







وقالت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إن هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الحوثيين تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ، مشيرة إلى أنه من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكد المجلس وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها .



عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/14 - 22 : 11 PM