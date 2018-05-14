​​وزراء ومسؤولون لـ(بنا): الكفاءات الوطنية بشركة (باس) حققت الكثير من الإنجازات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية المنامة في 14 مايو/ بنا / أشاد وزراء ومسؤولون بالنجاحات الكبيرة التي حققتها شركة مطار البحرين (باس) في أعوامها الأربعين، مُعبرين لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن فخرهم واعتزازهم بالكفاءات الوطنية التي قادت الشركة وحققت لها الكثير من الإنجازات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك على هامش الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم برعاية كريمة من سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر في الاحتفال الذي أقامته شركة خدمات مطار البحرين مساء اليوم بفندق كراون بلازا بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها.









وفي هذا السياق قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد: "سعداء جدا نحن اليوم إذ نحتفل سويا بمرور 40 عاما على تأسيس شركة مطار البحرين هذه الشركة الكبيرة في عطائها وفي تميزها، وطيلة العقود الأربعة الماضية قدمت (باس) الخدمات لقطاع الطيران المدني من بداية تأسيسها وحتى اليوم، بكل كفاءة واقتدار، وبفضل الله تعالى نفخر أيما فخر بالكادر الوطني البحريني، هذه الايادي الماهرة التي قدمت الكثير في سبيل التطور والازدهار، ونحن دائما نقول إن البحرين ولّادة، وقد أثبتت الأيام هذا القول".

وأضاف سعادة الوزير: "نحن في وزارة المواصلات والاتصالات نعمل في سباق مع الزمن لمواجهة التطورات المتسارعة لقطاع الطيران بمملكتنا العزيزة، ومن منطلق حرصنا في الوزارة على مواكبة كافة التطورات التي يشهدها هذا القطاع، ومن هنا يأتي اهتمامنا بمسيرة شركة مطار البحرين وما قدمته من دور في دعم الاقتصاد الوطني، وننتظر منها الكثير في ظل التوسع الكبير للمطار، وبهذه المناسبة أهنئ كل العاملين بشركة (باس) قيادة وقاعدة وأتمنى لهم المزيد من التطور".

ومن جانبه قدم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد حميدان التهاني والتبريكات لكل العاملين في الشركة قائلا: " في البدء أبارك للأخوة في شركة مطار البحرين هذه المناسبة السعيدة بمرور 40 عاما على تأسيسها، وقد حققت الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حتى أصبحت (باس) يشار إليها بالبنان" مضيفا "أكثر ما أسعدني وجال بخاطري اعتماد شركة مطار البحرين على الموارد البشرية الوطنية من أصحاب الكفاءة، الذين أثبتوا تميزهم وتفردهم وحققوا للشركة ولمملكة البحرين النجاحات المتوالية حتى وصلت بهذا الصرح الاقتصادي إلى هذا المستوى الرفيع الذي نحتفل به اليوم".

و أوضح حميدان : "اليوم الشركة تفخر بكفاءاتها البحرينية حيث تدار بالكادر الوطني في كل المستويات، وهذا شرف لنا عظيم ومكان فخرنا واعتزازنا جميعا، لأن أكثر من 80 في المائة من العاملين في الشركة هم البحرينيون، وأكثر من 72 في المائة في الإدارة التنفيذية، وهذا شيء يمثل لنا الكثير وهو مؤشر مهم لأن نواصل اعتمادنا على شبابنا البحريني بالتدريب المتواصل وصقل الخبرات والقدرات، إن هذه النسبة العالية من الكفاءات البحرينية التي تقود هذه الشركة العملاقة تؤكد أن الانسان البحريني صاحب قدرات كبيرة من شأنه أن يحقق لبلاده الكثير والكثير من النجاحات".

أما رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين رجل الأعمال جلال محمد جلال فقد قال : " إن مرور 40 عاما على تأسيس شركة (باس) هي مناسبة بالفعل تستحق الإحتفاء والتهنئة لكل منسوبيها على ما قدموه طيلة هذه العقود الفائتة، هي شركة بحرينية وطنية 100 في المائة يملكها القطاع الخاص البحريني والقطاع الحكومي، و(باس) تقدم دعمها للاقتصاد الوطني من خلال ما تقوم به من دور كبير في حركة السفر بمطار البحرين الدولي بمهنية عالية واحترافية يشهد لها الجميع".

وأضاف جلال : " إن أهم ما يميز مسيرة هذه الشركة العملاقة هي أن البحرينيين الذي يعملون بها من الكفاءات المشهود لهم بها، إذ يقومون بواجبهم على أكمل وجه، ولذلك يجدوا منا في مجلس الإدارة كل التقدير والاحترام، إن شركة مطار البحرين تعتبر من المؤسسات المهمة من الناحية الاقتصادية في مملكتنا العزيزة، وعلى مستوى الخليج العربي هي متميزة ويعترف الجميع بكفاءتها ومهنيتها، قدمت خدماتها للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا لمطار الكويت الدولي، وتقدم أيضا خدماتها لمطارات في المملكة العربية السعودية، وكذلك لسلطنة عمان" .

وفي ذات المنحى أكد سلمان صالح المحميد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين " إن مرور 40 عاما على تأسيس شركة (باس) تعني اربع عقود من الجهود والعمل المتواصل من قبل الموظفين والعمال البحرينيين ولأن شركة مطار البحرين (باس) من بدايتها وحتى تاريخ اليوم تعتمد على العنصر البحريني، وأعتقد هذا هو مكمن النجاح الذي تحقق في هذه الحقبة من تاريخ البحرين الحديث".

وأشار المحميد إلى أن "التوسعة الجديدة لمطار البحرين الدولي والتي تعتبر أكبر من المطار الحالي بأربعة مرات تتطلب منا زيادة الموظفين والمعدات والأجهزة، بإذن الله سنستثمر في التوسعة الجديدة التي ستدخل بنا مرحلة جديدة في قطاع الطيران، وسوق السفر العالمي، ولذلك سنقوم بتطوير الشركة بحيث يكون لها ذراع اقتصادية مختلفة ومن أجل ذلك أنشأنا شركة جديدة سميناها (شركة تنمية مطار البحرين) تقدم خدمات خارج المطار في مجالات التموين والأمن وغير ذلك، إن السنوات المقبلة بإذن الله واعدة وستحقق فيها (باس) النجاح تلو النجاح".



من خالد ابواحمد



عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/14 - 51 : 10 PM