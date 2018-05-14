وزيرة الصحة تؤكد على اتخاذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة مراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية المنامة في 14 مايو/ بنا / امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، لوزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة على ضرورة مراعاة النوعية والجودة عند شراء الأدوية، وذلك خلال ترؤس سموه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين ، أكدت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح على البدء بتفعيل إجراءات التنسيق مع اللجنة الوطنية للأدوية والمستلزمات الصحية إلى جانب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من أجل مراعاة جودة الأدوية التي يتم توفيرها وتشديد الرقابة على مشتريات الأدوية.



وبينت وزيرة الصحة بأنه فور تلقي توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وجهت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذها، لتعزيز آلياتها المتبعة في هذا الجانب ومن منطلق حرصها على سلامة وصحة المواطنين بمملكة البحرين، ليتم العمل على تقوية أجهزة الرقابة على الأدوية للتحقق من سلامتها وفعاليتها ومأمونية استخدامها وفق الأطر المعمول بها والمتوافقة مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت وزيرة الصحة عن تقديرها لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للقطاع الصحي بشكل مستمر، ومتابعة سموه الحثيثة وإصدار أوامره لجميع ما يطرح من موضوعات وملاحظات تعني بصحة المواطنين، مؤكدة على أن هذا الأمر يعكس حرص سموه على رعاية افراد المجتمع البحريني والتأكد من وصول أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم.

واشارت إلى متابعتها إجراءات تنفيذ التنسيق المشترك بين الجهات ذات الصلة، لتوفير العلاج اللازم من خلال مرافقها، وتنفيذ التوجيهات التي تنم عن حرص سمو رئيس الوزراء الموقر واهتمامه بصحة المرضى وتحسسه آلام شعبه وحثه على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، ومتابعته الحثيثة وتوجيهاته إلى وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وجعل صحة المرضى وراحتهم على رأس الأولويات.

وبينت بأن توجيهات الحكومة الموقرة ماهي إلا دليل على الاهتمام بالمرضى ورغبة صادقة منها بتقديم خدمات صحية ووقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية ذات جودة عالية لجميع المرضى.



عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/14 - 12 : 10 PM