ملك البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس اذربيجان المنامة في 14 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته اليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية .







وقد عبر رئيس أذربيجان في برقيته عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته النبيلة الطيبة، متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها اضطراد التقدم والنمو والرخاء .



عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/14 - 03 : 10 PM