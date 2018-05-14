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جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس السنغال
2018/05/14 - 32 : 09 PM
المنامة في 14 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسـبة ذكرى استقلال بــلاده .



اعرب فخامته فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة ، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

عدد القراءات : 53         اخر تحديث : 2018/05/14 - 33 : 09 PM
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