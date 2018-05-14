مدير عام المباحث يشارك في اجتماع لجنة منـع الجريمــة والعدالـــة الجنائيـــــة في فيينا فيينا في 14 مايو/ بنا / شارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجــنـة منـع الجريمــة والعدالـــة الجنائيـــــة والتي بدأت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، للمشاركين في الاجتماع ، تحيات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وتمنياته وتطلعاته الصادقة بنجاح أعمال هذا الاجتماع الذي يجسد رغبة مملكة البحرين الصادقة في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، والإسهام الفعّال مع كافة الأجهزة الأمنية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

وأوضح أن مملكة البحرين تشارك دول العالم سعيها الصادق والدائم من أجل دعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة الجريمة بكـل أشـكالها ومظـاهرها، علـى الصـعيدين المحلـي والــدولي، وبالعمــل علــى أن تكــون نُظمهـا المعنيــة بالعدالــة الجنائيــة فعّالــة ومُنصــفة من أجل الوصــول إلى العدالــة للجميــع.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن البحرين تحرص على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة من خلال التعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والإقليمي، والتعاون البنّاء مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، كذلك الحال في مجال العدالة الجنائية والتي دائماً ما تؤكد مملكة البحرين على التزامها بدعم فعالية نظم العدالة الجنائيـة والمؤسسـات المكوّنـة لهـا واتسامها بالإنصـاف والإنسـانية والخضـوع للمسـاءلة، وعزمها القـوي علـى القيـام بذلك.

وأشار إلى جهود المملكة في توطيد التعاون الدولي بصـفته ركنـاً أساسـّياً في جهودها المعنية بالعدالـة الجنائيـة ، وصولا ً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم وتحقيق العدالة الجنائية وكذلك تبادل تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة الجنائيـة مع الدول الأخرى من أجل الارتقــاء بمهــاراتهم، وتعزيــز علاقات دولية قويــة وفعّالــة في مجال التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة، بمـا في ذلـك مجـال تسـليم المطلـوبين وتبـادل المسـاعدة القانونيـة ونقـل الأشـخاص المحكـوم علـيهم، وإبـرام اتفاقـات تعـاون ثنائية وإقليمية، وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات الفنية.



عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/14 - 25 : 09 PM