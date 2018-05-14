سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء يرعى احتفال "باس" بمرور ٤٠ عاما على تأسيسها‎ المنامة في 14 مايو/ بنا / برعايةٍ كريمةٍ من سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، أقامت شركة خدمات مطار البحرين "باس" حفلاً بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها، وذلك مساء اليوم بفندق الكروان بلازا، البحرين.



وقد نوه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بالدور الذي تضطلع به شركة خدمات مطار البحرين "باس" في تقديم خدمات المناولة الأرضية المتكاملة وما حققته عبر مسيرتها من خطوات تطويرية كبيرة كرست من مكانة مطار البحرين الدولي وأهلته لنيل التقدير الإقليمي والدولي، مؤكدا سموه أن شركة " باس" باتت اليوم من الشركات التي دخلت خط المنافسة العالمية بخدماتها ونفتخر أيما فخرٍ أن من يقوم على الشركة و يقود حراك التطور فيها من أبناء الوطن الأعزاء.



وهنأ سمو نائب رئيس مجلس الوزراء كافة العاملين في "باس" إدارة وموظفين بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسها، مؤكدا أن ما تحقق بسواعدهم وببذلهم وعطائهم طوال هذه الفترة يُعد مصدر فخر واعتزاز وهو امتداد لما يحققه أبناء البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوها بالثقة الغالية التي حظيت بها الشركة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة "باس" السيّد جلال محمد جلال قائلاً: " تُعد الشركة عنصراً أساسياً ورئيسياً في إدارة مطار البحرين الدوليّ وتقديم خدمات المناولة الأرضية المتكاملة لعملاء المطار من شركات الطيران والشحن ".

وأضاف: " حصلت "باس" على كل الاعتمادات الدولية اللازمة لتقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار البحرين الدولي، وتثبت بذلك مقدرتها على الالتزام بالأنظمة والمعايير الدولية المعمول بها في عالم الطيران. وعلى إثر استقرار وتطوّر مستوى الخدمة العالي حازت الشركة على العديد من الجوائز وشهادات تقدير رفيعة المستوى من عملائها، مما يضعها على خريطة المنافسة العالميّة في مجالات الطيران وخدمات المطارات، وينعكس ذلك على سمعة البحرين في عالم الطيران " .

وتوجّه السيّد جلال بشكره الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء على ثقتهم الغالية بشركة "باس"، كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لحفل الذكري الأربعين لتأسيس الشركة، بالإضافة إلى شكر مؤسسي الشركة، وعملاء الشركة من شركات الطيران والشحن وغيرهم من المؤسسات التجارية والصناعية ومجالس الإدارات والرؤوساء التنفيذيين السابقين، مؤكداً مضي "باس" في طريق النجاح والتألق لوضع البحرين على رأس أفضل محطات الطيران في المنطقة والعالم.

وعلى صعيدٍ متصل، أكد الرئيس التنفيذي لـ "باس" السيّد سلمان المحميد أن الشركة اليوم تفتخر بما وصلت إليه من مكانة مرموقة وأصبحت بذلك علامة مميزة في تقديم خدمات المناولة الأرضية المتكاملة. فقد استطاعت "باس" أن تحافظ على مستوى خدمة يلبي احتياجات العملاء ويتجاوز توقعاتهم، بل واستطاعت أن تُصدّر تجربتها الرائدة للعديد من الدول كالمملكة العربية السعودية وعمان والكويت. وأضاف أن هذه النجاحات تسجل باسم جميع شركائنا العاملين في مطار البحرين الدولي وكوادرنا الوطنية المدرّبة والمؤهلة، حيث تطمح "باس" في تحقيق المكتسبات والنجاحات الدولية، وتعتبر ذلك جزء من عملها الدؤوب في مجال الطيران وخدمات المطارات، وستواصل في تقديم صورة مشرّفة عن ما وصلت إليه مملكة البحرين في هذه الصناعة التي باتت محركاً أساسياً للاقتصاد.

وأردف المحميد بأن "باس" قد بدأت في رفع مستوى جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق ما يستدعيه مطار البحرين الدوليّ الجديد بطاقته الاستيعابية المضاعفة، وذلك من خلال الاستعدادات الفنية والتقنية واستقطاب وتوفير الكوادر المدرّبة وذات الكفاءات العالية.

وتضمن الحفل تدشين الهوية الجديدة للشركة، والتي تأتي ضمن إستراتيجية "باس" الساعية للتطوير والتجديد في كل نواحي العمل بالشركة. فيما أقيم على هامش الحفل أيضاً معرض للصور الفوتوغرافية التاريخيّة، والتي تناولت حقب متتالية لمطار البحرين الدولي وبداية عمل الشركة.

يذكر أن خدمات مطار البحرين "باس" تأسست في العام 1977، وهي المشغل الوحيد للخدمات الأرضيّة في مطار البحرين الدوليّ منذ إنشائه. وهي اسم موثوق في عالم الخدمات كشركة معتمدة من قبل برنامج تدقيق السلامة للعمليات الأرضيّة للاتحاد الدوليّ للنقل الجويّ. وتقدم شركة "باس" عدداً من الأنشطة التجاريّة من بينها: خدمات مناولة الطائرات والركاب، وخدمات التموين، وخدمات هندسة الطائرات، ومركز باس لتدريب هندسة الطيران "بيتك"، بالإضافة إلى امتلاك وإدارة صالات المطار.



عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/14 - 15 : 10 PM