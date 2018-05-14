مصر تعرب عن ادانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي القاهرة في 14 مايو / بنا / أعربت مصر اليوم عن إدانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو ما أوقع حتى الآن عددا من الشهداء والمصابين.

وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية رفض مصر القاطع لاستخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة.. محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/05/14 - 55 : 08 PM