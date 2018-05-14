السعودية تدين استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المدنيين الفلسطينيين العزل جدة في 14 مايو / بنا / أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.





ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله إن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/14 - 42 : 07 PM