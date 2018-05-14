معالي الشيخ خالد بن عبد الله: الاهتمام بالسلامة المهنية يعكس حرص المملكة على حياة الإنسان في مواقع العمل المختلفة المنامة في 14 مايو / بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين للسلامة والصحة المهنية يعكس حرصها على الحفاظ على حياة الإنسان في مواقع العمل المختلفة، كونه يمثل الثروة الحقيقة لتطور البشرية وتنميتها.



وقال معاليه: "لقد كانت البحرين ولا تزال سبَّاقة على مستوى المنطقة إلى تطبيق أفضل الممارسات ومعايير العمل الدولية المتبعة في مجال السلامة والصحة المهنية، ذلك لاستشعارنا دائماً بأن السلامة والصحة المهنية هي الأساس الذي تبنى عليه بيئات العمل، ومن هنا فإننا نحيي الشركات الكبرى الوطنية التي استوعبت هذه الأهمية وطبقتها بكل إتقان وأصبحت تتنافس فيما بينها للإعلان بين الحين والآخر على مضي عدد معين من الساعات دون وقوع إصابات".



جاء ذلك لدى استقبال معاليه سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني الرابع للسلامة والصحة المهنية، وذلك لتقديم الشكر على تفضل معاليه برعاية أعمال هذا المؤتمر الذي عقد أواخر أبريل المنصرم والذي حظي بمشاركة واسعة تفوق 400 مشارك من مرشدي ومسؤولي السلامة في الشركات.



وخلال اللقاء، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله بحرص وزارة العمل على إقامة هذا التجمع بشكل دوري ونجاحها في تنظيمه؛ حتى تمكن من استقطاب أبرز الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم والعدد المضطرد من المشاركين والمهتمين والعارضين، وبات أحد أهم اللقاءات التي يتم خلالها مناقشة آخر المستجدات في مجال السلامة والصحة المهنية، وبخاصة المستجدات التكنولوجية المتسارعة التي ترصد التأثير في مواقع العمل.



من جانبه، أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اللجنة المنظمة، عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على حرصه الدؤوب على رعاية أعمال هذا المؤتمر الوطني والمعرض المصاحب له، وهو ما يعكس حرص الحكومة الموقرة على تعزيز هذا المفهوم؛ بهدف رفع الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل الإنتاجية والصناعية، مؤكداً في هذا الصدد أن الفترة المقبلة سيتم تعزيزها بمزيد من الخطوات والإجراءات الوقائية عبر إصدار القرارات التنظيمية اللازمة.

عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/14 - 35 : 07 PM