سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل المواطنين الذين قدموا مرئياتهم وتطلعاتهم لبرنامج عمل الحكومة المقبل والمتعلق بإعداد نظام الكتروني المنامة في 14 مايو/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من مهدي مهدي سرحان، وهيا خالد بوصيبع، وحمد علي عبدالله عيسى، الذين قام كل منهم بتقديم مرئياتهم وتطلعاتهم لبرنامج عمل الحكومة المقبل والمتعلق بإعداد نظام الكتروني موحد لتوحيد البيانات بين جميع أجهزة التفتيش الحكومية وتسهيل الاجراءات وتبادل المعلومات بينها، وتشكيل جهاز يعمل على ابراز انجازات الحكومة بشكل مبسط وسهل يمكن جميع فئات المجتمع من استيعابها، والتسجيل المسبق للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد بهدف انهاء اجراءات مرورهم بسرعة وبالتالي تخفيف الازدحامات على الجسر.



يأتي ذلك في إطار الدعوة التي تم توجيهها إلى المواطنين للاشتراك والإسهام في هذه التطلعات ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي إطار ورش العمل التي وجه إليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال الملتقى الحكومي لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل رؤى وتطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022.



وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره وتقديره لهؤلاء المواطنين ولكل الذين تقدموا بآرائهم ومقترحاتهم مشيداً بحسهم الوطني العالي وروح المسؤولية والمشاركة في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



من جانبهم أعرب المواطنون عن اعتزازهم باستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء لهم، وتشرفهم بالإسهام والمشاركة في كل ما يعود بالخير والتقدم على المواطنين في مملكة البحرين.

عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/14 - 14 : 07 PM