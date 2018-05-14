الجودر: مبادرة ناصر بن حمد تطوف العواصم العربية وتعظم دور الشبابي العربي القاهرة في 14 مايو / بنا / شارك سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة في فعاليات اعلان القاهرة عاصمة الشباب العربي في الحفل الذي اقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات وسط حضور لفيف من وزراء الشباب والرياضة العرب وعدد من الوزراء والمسئولين وقيادات وزارات الشباب والرياضة العرب.



وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية التي أطلقها في العام2015 بأن تكون للشباب العربي عاصمة تحتويهم وتقدم ابداعاتهم الى جميع دول العالم باتت تطوف جميع العواصم العربية وتتسابق الدول من أجل الحصول على شرف تنظيم هذه المبادرة المتميزة والتي كان لها الأثر الإيجابي على مسيرة الحركة الشبابية في الوطن العربي ودعم العمل المشترك، مؤكدا أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحديد عاصمة للشباب العربي تمكنت من وضع الشباب العربي في دائرة الضوء واستنهضت ابداعات الشباب وابرزتها للعالم.



وأشار سعادة وزير شئون الشباب والرياضة الى أن فعاليات عاصمة الشباب العربي جاءت بنتائج إيجابية ومتميزة على الحركة الشبابية في الوطن العربي حيث اتاحت الفرصة لعرض المشاريع الشبابية التي تساهم في جعل الشباب العنصر الأساسي لعملية التنمية المستدامة التي تشهدها البلدان العربية.



وقدم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر التهنئة الى جمهورية مصر العربية بمناسبة اختيار "القاهرة عاصمة للشباب العربي 2018" مبديا ثقته بتقديم مصر لبرامج وانشطة شبابية قادرة على استنهاض همم الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم وصولا الى تحقيق الأهداف السامية.



وكان حفل اطلاق "القاهرة عاصمة الشباب العربي" استهل بكلمة للمهندس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمصر نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لجميع حضور الاحتفالية، مشيرا الى أن فعاليات عاصمة الشباب العربي قد بدأت منذ عام 2015 بنسختها الأولى في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين وانتقلت بعدها إلى مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية ثم إلى مدينة الكويت عاصمة دولة الكويت، ومؤكدا أن الأشقاء وزراء الشباب والرياضة في كل من البحرين والمغرب والكويت قد بذلوا كل الجهد وأحسنوا التخطيط والإعداد والتنفيذ حتى جاءت جميع الفعاليات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.



وأضاف أنه قد تم إعداد مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" والتي نأمل أن يتم تنفيذها بنجاح خلال هذا العام والتي تساهم في تمهيد الطريق لإطلاق قدرات الشباب العربي في جميع المجالات.



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عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/14 - 29 : 06 PM