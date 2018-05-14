شئون الجمارك تكرم المشاركين في دورة إعداد وتنفيذ ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة "SLA" المنامة في 14 مايو / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك، أقامت شئون الجمارك حفل تكريم الموظفين المشاركين في دورة (إعداد وتنفيذ ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة "SLA" والتي عقدت في الفترة من 22 – 30 أبريل 2018، بالتعاون مع شركة Orient Middle East، حيث شارك في الدورة 23 موظفاً من مختلف إدارات شئون الجمارك.



وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس شئون الجمارك خلال الحفل حرصه على رفع الكفاءة الوظيفية لمنسوبي الجمارك بغية الوصول إلى أفضل مستويات الأداء، كما أثنى معاليه على القائمين على هذه الدورة المهمة، والتي ستخدم شئون الجمارك في إعداد مدربين وطنيين يساهمون في خدمة إدارة معهد التدريب الجمركي بكفاءة عالية.



واستهدفت الدورة الموظفين في الإدارات ذات العلاقة المباشرة بالاتفاقيات والعقود المبرمة بين شئون الجمارك والأطراف الأخرى.



وتناولت الدورة عددا من المواضيع مثل ضعف أو فشل تقديم الأداء والإجراءات التصحيحية والحلول المناسبة الواجب اتخاذها في حال وجود أي تقصير، بالإضافة إلى عمل تدريبات تطبيقية تساعد على فهم وإدراك متطلبات الدورة بشكل حرفّي وأنشطة تفاعلية تتعلق بمستويات الخدمة ومؤشرات الأداء.



وتهدف الدورة إلى إعداد المتدربين على إعداد وتنفيذ ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة بشكل مستقل، والقدرة على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة ومتابعة أداء أطراف الاتفاقية وخصوصاً مقدمي الخدمات والمقاولين ، وشرح المدفوعات والغرامات الجزائية والمكافآت المرتبطة ببنود الاتفاقية.



وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين والمحاضرين ، حيث حضر حفل التكريم الرئيس التنفيذي لشركة Orient Middle East ، ومدراء عامي الجمارك وعدد من المدراء والرؤساء.





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/14 - 25 : 06 PM