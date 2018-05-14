قائد خفر السواحل يستقبل قائد سفينة بحرية باكستانية المنامة في 14 مايو / بنا / استقبل اللواء الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، صباح اليوم، العقيد بحري عاصم ملك قائد سفينة البحرية الباكستانية "SHAMSHEER".



ورحب قائد خفر السواحل بقائد السفينة الباكستانية، مشيداً بتنامي العلاقات بين خفر السواحل والبحرية الباكستانية ، خاصةً في مجال التدريب وزيادة القدرات، مؤكداً على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وخاصةً في مجال الأمن البحري.

وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/14 - 34 : 06 PM