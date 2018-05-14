43 شهيدا وأكثر من 1960 مصابا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة سلمية في غزة غزة في 14 مايو / بنا / ارتفعت حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 43 شهيدا بينهم 6 أطفال، وإصابة أكثر من 1960 آخرين، خلال مشاركتهم في الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني، وتنديدا ورفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.



وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، ما أدى استشهاد 43 مواطنا وإصابة أكثر من 1960 آخرين، 27 منهم وصفت حالتهم بالحرجة جدا، و122 طفلا، و44 سيدة.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين المصابين مسعف وأحد عشر صحفيا.



ويشارك آلاف المواطنين في مسيرات سلمية بدأت منذ ساعات الصباح في المناطق الحدودية، تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإحياءً للذكرى السبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني.

عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/14 - 14 : 06 PM