قوات التحالف: سقوط صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية في منطقة صحراوية الرياض في 14 مايو / بنا / أعلن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، سقط في منطقه صحراوية غير مأهوله.

وقال المتحدث في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صباح اليوم صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان إلا أن الصاروخ سقط في منطقه صحراوية غير مأهوله.



وبين المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي ، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/14 - 14 : 06 PM