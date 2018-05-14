استزراع 1250 شتلة ضمن مشروع بابكو لزراعة نبات القرم في البيئة البحرية المنامة في 14 مايو / بنا / قامت شركة نفط البحرين (بابكو) بغرس 1250 شتلة في البيئة البحرية في إطار إطلاق الموسم الأول لزراعة القرم بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة.



حضر الفعالية التي أقيمت صباح اليوم الاثنين المهندس إبراهيم عبدالله طالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بابكو والدكتور محمد بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، كما حضر الفعالية لفيف من كبار المسئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة بابكو والمجلس الأعلى للبيئة.



وأعرب المهندس ابراهيم طالب عن اعتزاز شركة بابكو بتنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يجسد التزام بابكو بتنفيذ الحفاظ على البيئة الخضراء وتعزيز التنمية المستدامة وفق التطلعات المرجوة، وأكد أن إطلاق الموسم الأول لزراعة نبات القرم يأتي تماشياً مع توجيهات معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة بابكو وتتويجاً لنجاح مشتل بابكو النموذجي الذي تفضل معالي الوزير بتدشينه.



وأضاف المهندس ابراهيم طالب أن مشروع بابكو لزراعة نبات القرم في بيئة بحرية بعد نجاح مشروع مشتل بابكو النموذجي للقرم يهدف إلى توطين زراعة نبات القرم وتوسيع زراعتها على مستوى المملكة، فضلاً عن الدور الأكاديمي الذي يضطلع به المشروع كمختبر أو مرجع علمي للمختصين والباحثين، إلى جانب مؤازرة الجهود الوطنية الرامية إلى إثراء التنوع الحيوي والحد من غازات الاحتباس الحراري، وأكد أن المشروع يجسد مبادرات بابكو الرامية إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية.



وفي ختام الفعالية، توجه المهندس إبراهيم طالب بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المسئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والمجلس الأعلى للبيئة على دعمهم ومساندتهم لهذا المشروع الحيوي، متمنياً لهذا المشروع الوطني كل النجاح والتوفيق في دعم التوجهات البيئية والحفاظ على البيئة الخضراء في ربوع مملكة البحرين.



تجدر الإشارة أن مشروع مشتل بابكو النموذجي للقرم تم تدشينه بتاريخ 28 فبراير 2018 في إطار التعاون بين شركة نفط البحرين والهيئة الوطنية للنفط والغاز وذلك لتعزيز الملف البيئي وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية على مستوى المملكة.

عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/05/14 - 38 : 05 PM