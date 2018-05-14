أبو الفتح: طرح مزايدة عامة لمشروع منتزه مدينة حمد العام الأكبر من نوعه في المنطقة المنامة في 14 مايو/ بنا / أكد سعادة د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة وفي إطار برامجها للارتقاء بمستوى الخدمات وخصوصا زيادة المنتزهات والحدائق وتوسيع الرقعة الخضراء فإنها قامت بطرح مشروع منتزه مدينة حمد العام في مزايدة عامة للبدء في تنفيذه.



وأشار أبو الفتح إلى أن طرح مزايدة منتزه مدينة حمد العام يأتي تنفيذا لتوجهات الوزارة واستراتيجيتها العامة إذ يحرص سعادة الوزير م. عصام بن عبدالله خلف على الاهتمام بمشاريع الترفيه وتوسيع الرقعة الخضراء، حيث أن هذا المشروع يحقق أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، وإنشاء متنفس عام بجودة عالمية عالية ليكون معلماً متميزاً، وإضفاء جو طبيعي وترفيهي، وكذلك زيادة القيمة المضافة للعقار ومنطقة المشروع.



مبينا أن المنتزه سيحقق جودة ودخلا يساعد الوزارة والمستثمر على إنشاء وإدارة الحديقة بالشكل المطلوب وهو ما يعزز مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص.



وأوضح أبو الفتح أنه تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة وتشجيعاً للقطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية، فإن الوزارة ومن خلال مجلس المناقصات والمزايدات قامت بدعوة الشركات والمؤسسات المتخصصة محلياً ودولياً والتي تتوافر لديها الخبرة السابقة واللازمة لتقديم عروضها للمشروع لاستثمار وتشغيل منتزه مدينة حمد العام.



وسيشمل المشروع إنشاء حديقة نباتات (Botanical Garden) بجودة عالية ووفقاً لاشتراطات ومتطلبات المزايدة، حيث ستخصص نسبة 80% من إجمالي مساحة عقار المشروع لحديقة عامة، ونسبة 20% لمناطق استثمارية تخدم الحديقة.



وأكد أبو الفتح أن نظام المزايدة والتعاقد سيكون بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي وعلى نظام البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T)، مبينا أن مدة عقد حق الانتفاع للمشروع غير قابلة للتمديد، كما لا يجوز إنهاء العقد إلا بإكمال المدة المتفق عليها، وتبدأ من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ انتهاء مدة العقد شاملة لفترة السماح، حيث سيؤول بعدها المشروع وما عليه من منشآت ومرافق بدون مقابل للوزارة طبقاً للعقد.



وكشف أبو الفتح عن تضمين المزايدة ضمانات للتنفيذ النهائي للمشروع وهي الضمانات التي يجب أن يقدمها المستثمر للوزارة تأميناً منه لتنفيذ جميع مراحل عقد المشروع بموجب موافقات وقرارات ولوائح مجلس المناقصات والمزايدات التي تصدر في خصوص مزايدة المشروع.



ويقع مشروع منتزه مدينة حمد العام في مجمع 1204 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان في المنطقة الواقعة بين دواري مدينة حمد 2 و3، على مساحة حوالي 62062 متر مربع. ويحتوي موقع المشروع حاليا على بعض الملاعب الرياضية وخزان مياه تحت الأرض وعدد من الخدمات ستعمل الوزارة ومن خلال المزايدة على المحافظة عليها ضمن المشروع. وأكد أبو الفتح أن موقع المشروع يمتاز بقربه من مناطق كثيفة السكان والكثير من المشاريع والخدمات الحيوية ما سيمكنه من خدمة أكبر قدر من القاطنين في تلك المنطقة والمناطق المجاورة.



وكشف أبو الفتح أن مشروع منتزه مدينة حمد العام سيوفر عدد كافٍ من مواقف السيارات والمرافق العامة والمداخل والمخارج المريحة للمشروع، كما سيحتوي على العناصر الآتية الحديقة العامة (Botanical Garden) بنسبة 80% من إجمالي مساحة موقع المشروع والمقترح أن تحتوي على حديقة حيوان صغيرة لعدد من الثدييات والزواحف والحشرات إلخ، ومجموعة من المتاحف الصغيرة كجناح للمعدنيات وجناح للإحفوريات وجناح للحشرات إلخ، وقسم لنباتات المناطق الصحراوية، وقسم لنباتات المناطق الاستوائية، وحوض أسماك (Aquarium)، وحدائق فوق أسقف المباني، ومرتفعات خضراء وصخرية مبتكرة، وممرات مشجرة، وممشى عام للمشاة، ومسطحات وشلالات ونوافير مائية صناعية، واستراحات مظللة. وتم إعطاء المستثمر خيار إضافة عناصر أخرى مبتكرة بما يضيف ويثري مفهوم الحديقة النباتية.



والمنطقة الاستثمارية والتي يجب أن تتناسب مع مفهوم الحديقة ولا تتجاوز نسبتها 20% من إجمالي مساحة الموقع والمقترح أن تحتوي على أكشاك صغيرة مبتكرة، منطقة للمطاعم والمقاهي، محلات لتأجير الألعاب والدراجات الهوائية، محلات لبيع الهدايا والتذكارات، وأية عناصر استثمارية أخرى بما لا يتنافى مع مفهوم وأهداف الحديقة.



بدوره أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية محمد خليفة بو حمود أن منتزه مدينة حمد العام سيشكل إضافة نوعية للمحافظة الشمالية عموما ولمدينة حمد خصوصا كونه من المشاريع الأساسية التي تخدم هذه المدينة النموذجية. وقال "مدينة حمد أكبر مدينة إسكانية في البحرين ولا بد من تواجد منتزه عام كبير فيها إذ أن طرح هذه المزايدة أتى بعد جهود كبيرة سواء لنواب المنطقة أو المجالس البلدية السابقة ونحن بدورنا استكملنا العمل وترجمنا مطالبات المواطنين المستمرة بمثل هذا المنتزه الذي سيشكل متنفسا للمنطقة والمناطق المجاورة لها وسيغني عن كثير من الحدائق الصغيرة". وأضاف "سنكون داعمين لإقامة المنتزه ونشكر الوزارة على جهودها في هذا المجال، كما أن الشراكة القائمة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا المنتزه ستكون مبادرة مميزة نحو مزيد من الشراكة في المشاريع المستقبلية بما يقلل الكلفة على الدولة ويوفر المزيد من الخدمات للمواطنين".



وأشار بوحمود إلى أن موقع المنتزه على شارع الشيخ خليفة بن سلمان هو موقع مميز ويتوسط مدينة حمد وإنشاء المنتزه سيفرح الأهالي والقاطنين وسيعطي بعدا جماليا للمنطقة خصوصا من خلال المسطحات الخضراء الكبيرة التي ستشملها الحديقة.



الجدير بالذكر أن استراتيجية الوزارة تقوم على إنشاء منتزه عام نموذجي وكبير في كل محافظة من محافظات البلاد إلى جانب حدائق صغيرة داخل الأحياء والمناطق السكنية.



عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/14 - 44 : 05 PM