لدى لقاء سموه بخطباء وأئمة المحافظة.. سمو محافظ الجنوبية يؤكد أهمية الرسالة العظيمة لخطباء المساجد في بناء المجتمع المنامة في 14 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خطباء وأئمة جوامع المحافظة الجنوبية يتقدمهم فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية خطيب جامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك بمجلس سموه بالمحافظة الجنوبية.



وفي مستهل اللقاء تقدم سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالتهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى أهالي المحافظة الجنوبية وشعب مملكة البحرين كافةً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.



كما أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الكبير والمؤثر لخطباء الجوامع في إرشاد الناس إلى اعمال الخير والبر وترسيخ القيم النافعة في المجتمع وجهودهم الواضحة في غرس المفاهيم الإسلامية الصحيحة في نفوس أبناء المحافظة مشيراً سموه إلى أهمية تعزيز التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد مشيداً سموه بما يبذله خطباء وأئمة جوامع المحافظة الجنوبية من جهود توعوية واضحة لنشر القيم الإسلامية والإخاء لما لها من أثر عظيم في تنشئة الأجيال الصالحة وأعلاء كلمة الله عز وجل.



وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى أهمية بناء المجتمع ، وتوجيهه من خلال المنبر أو حلقات العلم ، ودورس الموعظة ، مشيداً سموه بالدور الاجتماعي لخطباء الجوامع والمساجد والأئمة في الحفاظ على كيان المجتمع واستقراره، مؤكداً سموه حرص المحافظة الجنوبية على الاستماع لمشورة ورأي أهل العلم سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لهم في عملهم ويجعلهم في منزلة مباركة نظير ما يقدمونه من أعمال جليلة تسهم في تطور المجتمع وتنميته.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز التواصل والتلاحم بين أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك مؤكداً سموه أن التواصل المجتمعي سمة أساسية من سمات المحافظة الجنوبية وصفة أصيلة يتصف بها مجتمع المحافظة.



من جانبه ألقى فضيلة الدكتور الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس الأوقاف السنية كلمة أعرب من خلالها عن خالص شكره وتقديره لسمو محافظ المحافظة الجنوبية على حسن الاستقبال مشيداً بجهود سموه الكبيرة لخدمة المحافظة الجنوبية مؤكداً أن هذه الجهود هي محل تقدير واعتزاز من قبل أهالي المحافظة مشيداً في الوقت نفسه بالتطور الكبير الذي تشهده المحافظة الجنوبية على كافة الأصعدة.



بعدها قدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بطي خطيب جامع عبد الرحمن الريس بالرفاع خطبة عن الكلمة الطيبة وفضلها في الإسلام وأثرها الطيب في تعزيز أواصر المحبة والألفة والآخاء ونشر المودة بين أبناء المجتمع الواحد وباعتبارها قيم إسلامية عليا دعا اليها ديننا الحنيف وأهمية تعزيزها بما يجنب المجتمع خطورة الوقوع في الفتن.



وفي ختام اللقاء عبر سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن تقديره لهذا اللقاء الذي يؤكد دور المحافظة في التواصل المجتمعي مع خطباء الجوامع وأئمة المساجد وإبراز دورهم الفعال في توصيل الرسالة السامية في تنمية وإصلاح المجتمع.



من جانبهم عبر خطباء وأئمة جوامع ومساجد المحافظة الجنوبية عن خالص شكرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظ الجنوبية على مبادرات سموه في تعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع معبرين عن اعتزازهم بما يقوم به سموه من جهود بناءة ترسيخاً لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/05/14 - 44 : 05 PM