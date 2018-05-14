الديوان الملكي ينعي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة المنامة في 14 مايو / بنا / جاءنا من الديوان الملكي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي الديوان الملكي معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم خارج المملكة.



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/05/14 - 35 : 05 PM