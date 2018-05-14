وزارة الخارجية تدين بشدة استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي المنامة في 14 مايو / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الضحايا.



وتحذر وزارة الخارجية من المخاطر الشديدة والتداعيات السلبية لهذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على رفضها التام لاستخدام القوة في مواجهة المسيرات السلمية التي تطالب بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.



و تؤكد وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها الحق في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية.







عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/14 - 27 : 05 PM