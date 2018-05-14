سمو رئيس الوزراء يهنئ د. مهاتير محمد بمناسبة توليه رئاسة وزراء ماليزيا المنامة في 14 مايو/ بنا / أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، هنأه فيه بمناسبة توليه رئاسة الوزراء.

وعبر سموه عن خالص تمنياته لمعالي رئيس وزراء ماليزيا بالتوفيق والنجاح في مواصلة ما بدأه من مسيرة تنموية وضعت الأسس واللبنات القوية لما حققته ماليزيا الصديقة من نهضة وتطور على مختلف الأصعدة.



وأشاد سموه بعمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البحرين وماليزيا، مستذكرا سموه بكل تقدير الدور الكبير الذي لعبه الدكتور مهاتير محمد في تنمية العلاقات بين البلدين وتحقيق المزيد من التقارب بينهما.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه سموه من مشاعر طيبة، مشيداً بإسهامات سموه ودوره في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتطلعه إلى المضي في تعزيز هذه العلاقات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1054 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/14 - 08 : 02 PM