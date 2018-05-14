وزير الأشغال يهنئ الشيخ مشعل بتعيينه وكيلاً مساعداً لمشاريع البناء والصيانة المنامة في 14 مايو / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه في شؤون الأشغال الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وذلك بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه وكيلاً مساعداً لمشاريع البناء والصيانة، مشيداً بما يتمتع به الشيخ مشعل من خبرات وإمكانيات، وذلك بحضور وكيل شؤون الأشغال المهندس أحمد الخياط.

وتقدم الوزير خلف للوكيل المساعد الجديد بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى مرسوم رقم (28) لسنة 2018 بتعيينه وكيلاً مساعداً لمشاريع البناء والصيانة، مهنئاً إياه على الثقة السامية التي أولاه إياها جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر لتولي المسؤولية.



كما أكد الوزير على الأهمية التي توليها الوزارة لمشاريع البناء والصيانة واشرافها على المباني الحكومية، مثنياً على الخبرة الطويلة التي يتمتع بها الشيخ مشعل، مؤكداً بأن هذه الخبرات المتراكمة سوف تؤدي بالنفع للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.



من جانبه، أعرب الشيخ مشعل عن خالص شكره وتقديره للوزير والمسؤولين على الثقة التي منحت إياه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي توجت بصدور المرسوم الملكي من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بتعيينه وكيلاً مساعداً لمشاريع البناء والصيانة، مؤكداً بأنه سيبذل قصارى جهده لأداء مهماته وواجباته لخدمة الوطن والمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة في الوزارة.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 1052 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/14 - 07 : 02 PM