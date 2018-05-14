استشهاد 7 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي مع غزة غزة في 14 مايو/ بنا / استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، جراء تصدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لآلاف الفلسطينيين الذين زحفوا صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.



وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، والإغماء، إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على مسيرة النكبة التي انطلقت باتجاه الحاجز الشمالي لمدينة بيت لحم.



وشارك المئات من أهالي المحافظة، في مسيرة إحياء الذكرى الـ70 للنكبة، رافعين العلم الفلسطيني، والرايات السوداء، ومرددين هتافات تؤكد ان القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أنه فور وصول المسيرة الى الحاجز العسكري الاسرائيلي شمالا، اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين بإطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، ما أوقع عدة إصابات بالاختناق والإغماء.

وتجرى في هذه اللحظات مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح منازل الموطنين شمال بيت لحم.



وقام عددا من الشبان المتظاهرين قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والاحتلال الاسرائيلي بقص السياج وحاولوا الدخول الى المناطق الاسرائيلية، وسط صيحات 'الله اكبر'، وبتواجد عسكري اسرائيلي مكثف على طول الشريط الحدودي، وتهديد مستمر بإطلاق النار على كل من يقترب من الحدود.





و.ش



بنا 1032 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/14 - 36 : 01 PM