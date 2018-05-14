وزيرة الصحة تبحث مع السفير التركي تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين المنامة في 14 مايو / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير سعادة السيد كمال ديميرجيلر سفير جهورية تركيا، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة الصحة بسعادة السفير، متمنيةً له التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال مهام عمله الجديد لدى مملكة البحرين، وخصوصا في المجال الصحي.



واستعرضت الوزيرة مسيرة التعاون بين وزارة الصحة وجمهورية تركيا في مجال الخدمات الصحية، ودعت لتعزيز هذه الأواصر للاستفادة من المجالات التي تهتم بها البحرين خلال الفترة الحالية للاستثمار في المجال الصحي وما يخص الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، إلى جانب تكثيف الزيارات للأطباء والاستشاريين والكوادر الصحية الأخرى وتبادل الخبرات الطبية، والتي تعد من أهم متطلبات الاستثمار خلال الفترة الحالية حيث أدرجت من ضمن اهداف الخطة الوطنية للصحة.



من جانبه أعرب السفير التركي عن سروره لتواجده بمملكة البحرين، واعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيداً بما يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين من تطور من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة والإمكانيات المتوافرة والكفاءات الطبية والتمريضية بالمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.



وفي ختام الزيارة تقدمت سعادة وزيرة الصحة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة السفير التركي، معربةً عن تمنياتها لسعادته بكل التوفيق والسداد في مهامه الدبلوماسية.



م.ف.ق/و.ش



بنا 1020 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/14 - 40 : 01 PM