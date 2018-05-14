وزير الداخلية يشيد خلال لقائه السفير الياباني بمستوى التنسيق في المجالات الأمنية بين البلدين المنامة في 14 مايو/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد هيديكي ايتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.



ورحب معالي الوزير بالسفير الياباني الجديد، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.





ل.ب/و.ش



بنا 0957 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/05/14 - 09 : 01 PM