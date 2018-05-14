الشيخة مي تستقبل المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني المنامة في 14 مايو / بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها صباح أمس، السيد ريتشارد روز المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني، حيث تباحث الطرفان سبل تطوير التعاون الثقافي المشترك ما بين البحرين وبريطانيا.

وأشادت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالعلاقات الثقافية التي تجمع البحرين ببريطانيا، مشيرة إلى أهمية الحضور البريطاني في إثراء المشهد الثقافي في البحرين، مؤكدة بأن الثقافة هي خير وسيلة لبناء جسور التواصل ما بين الحضارات والشعوب، موضحة أن هيئة الثقافة تعمل ضمن استراتيجية لصناعة التبادل الثقافي ما بين البحرين والعالم أجمع.



وأطلعت معاليها مدير عام المجلس الثقافي البريطاني على آخر تطورات الحراك الثقافي المحلي، حيث تحضّر هيئة الثقافة لاستقبال المنامة لاجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين خلال يونيو-يوليو القادمين وتستعد لإطلاق موسم جديد من مهرجان صيف البحرين خلال يونيو 2018.



بدوره شكر المدير العام للمجلس البريطاني الثقافي معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لجهودها في تعزيز مكانة البحرين كمركز ثقافي إقليمي وعالمي، مؤكداً على متانة العلاقات التي تربط بريطانيا بالمملكة، كما أعرب عن استعداد المجلس للمشاركة في الحراك الثقافي وتحقيق المنجزات التي من شأنها إثراء الأجواء الثقافية البحرينية.







م.ف.ق/و.ش



بنا 0954 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/05/14 - 09 : 01 PM