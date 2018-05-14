مدير أركان الحرس الوطني: سماحة الإسلام وثوابته الحنيفة صمام أمان لأوطاننا المنامة في 14 مايو/ بنا / أشاد معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن سماحة الإسلام وثوابته الحنيفة صمام أمان لأوطاننا.

جاء ذلك، خلال استقباله صباح الأثنين الداعية فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجبير من المملكة العربية السعودية، والذي قدّم لمنتسبي الحرس الوطني محاضرةً دينية، بحضور معالي مدير الأركان والرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة، وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري المستشار الديني في رئاسة الحرس الوطني وعدداً من ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الوطني، أكد خلالها أن أعظم هم يحمله المسلم في قلبه هو نيل مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، من خلال ابتغاء رضا الله عز وجل في جميع الأوامر والنواهي.



وأكد أن المحافظة على الصلاة في وقتها هو من أعظم القربات إلى الله، كما أن اجتناب النواهي والمحرمات هو صدّ للشيطان ووسوسته ، كما حث منتسبي الحرس الوطني، على إخلاص نيتهم لله فيما يبذلونه من جهود لحفظ أمن الوطن، مستذكراً في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "رباط ليلة في سبيل الله أعظم عند الله من سجدةٍ عند الحجر الأسود في ليلة قدر".



وقد توجه الجبير بالشكر والتقدير للفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ولمعالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، على إتاحة الفرصة للالتقاء بإخوانه من منتسبي الحرس الوطني البحريني، ولما يبذلونه من جهود طيبة كالحرص على إقامة البرامج الدينية والتوعوية لمنتسبي الحرس الوطني.







ل.ب/و.ش



بنا 0927 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/05/14 - 34 : 12 PM