قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في عملية نوعية للقوات الاماراتية لتدمير مركز القيادة للمليشيا في الحديدة الحديدة في 14 مايو / بنا / نفذت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي فجر أمس، عملية "الرعد الأحمر" وهي عملية إغارة برمائية نوعية وخاطفة على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة لعناصر مليشيات الحوثي الإيرانية في "مديرية الفازة" التابعة لمحافظة الحديدة.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية (وام) انه تم خلال العملية تدمير مركز القيادة والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر.



وتأتي هذه العملية في إطار العمليات العسكرية الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة الإماراتية لإسناد قوات المقاومة الوطنية وألويه العمالقة والتهامية، وللقضاء على تجمعات مليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف الأراضي اليمنية، ومنع مليشيا الحوثي من زراعة الألغام البحرية التي تهدد حياة الصيادين وكذلك تهدد خط الملاحة الدولية جراء سحب الرياح والأمواج تلك الألغام لعمق البحر الأحمر.



م.ا.ب/و.ش



بنا 0846 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/05/14 - 58 : 11 AM