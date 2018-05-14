رئيس محكمة التمييز يتسلم أطروحة ماجستير من القاضي سعود المالكي المنامة في 14 مايو/ بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين - رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمكتبه في المنطقة الدبلوماسية، سعادة القاضي سعود عبدالعزيز المالكي – قاضي المحكمة الكبرى المدنية - الفئة أ، الذي أهدى إلى سعادته نسخة من رسالة الماجستير من جامعة البحرين بعنوان "الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية في التشريع البحريني والمقارن .. أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام (القانون الجنائي)".

وقد شكر سعادة المستشار عبدالله البوعينين القاضي سعود المالكي، متمنيا له التوفيق والسداد في مسيرته العلمية والعملية، مقدرا جهوده في إعداد الأطروحة التي ستسهم في تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية.



من جانبه، شكر القاضي سعود المالكي سعادة المستشار عبدالله البوعينين على حفاوة الاستقبال، وعلى دعم طلبة العلم والحث على تطوير المنظومة القضائية، مثمنا جهوده في المجلس الأعلى للقضاء ولاسيما في المجال العدلي.





ن.ف/و.ش



بنا 0821 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/05/14 - 52 : 11 AM