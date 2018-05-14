مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات الأقصى بحراسةٍ مشددة رام الله في 14 مايو/ بنا / اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، ساحات السجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس ان مجموعة من المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت دائرة الاوقاف ان مئات المصلين والمرابطين في الاقصى تصدوا لهذه الاقتحامات.

وكان مئات المستوطنين المتطرفين استباحوا باحات الاقصى يوم امس في اكبر اقتحامات شهدها المسجد المبارك منذ العام 1967 .



و.ش



بنا 0724 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/05/14 - 58 : 10 AM