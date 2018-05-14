كوريا الجنوبية تخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط



سيؤول في 14 مايو / بنا / خفضت كوريا الجنوبية اعتمادها بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا مع زيادة حادة في وارداتها من الولايات المتحدة وأستراليا.





وبحسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين أوردتها وكالة الانباء "يونهاب" فإن حجم صادرات الدول الأعضاء فيها من الغاز الطبيعي المسال بلغ 100.6 مليار متر مكعب في العام الماضي بزيادة 39% أي 28.4 مليار متر مكعب عن العام الذي سبقه.



وقادت الولايات المتحدة وأستراليا الاتجاه المرتفع حيث زادت صادراتهما بنسبتي 279% و27% على أساس سنوي على التوالي.





​و.ش​

عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/05/14 - 52 : 09 AM