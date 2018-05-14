طائرات إسرائيلية مسيّرة تلقي قنابل حارقة وتشوش الاتصالات في غزة

غزة في 14 مايو / بنا / ألقت طائرات إسرائيلية صغيرة مسيّرة قنابل حارقة فوق المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية ومراكز الخيام على امتداد السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، فيما قامت قوات الاحتلال بالتشويش على قطاع الاتصالات في غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على مراكز خيام العودة المقامة على طول الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، تسببت بإحراق عدد من الخيام، وممتلكات المواطنين.



من جهتهم، قام العشرات من الشبان بإخماد النيران التي تتسبب بها قنابل الاحتلال الحارقة.



وأشاروا إلى أن سلطات الاحتلال قامت بالتشويش على الاتصالات عبر الهواتف الخلوية، بأجهزة تحكم داخل دولة الاحتلال، ما تسبب بحالة إرباك لدى المواطنين في القطاع منذ ساعات الصباح.





​و.ش​

عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/14 - 24 : 09 AM