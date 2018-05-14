السعودية تدين بشدة الهجوم على مبنى حكومي بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان الرياض في 14 مايو / بنا / ادانت السعودية بشدة الهجوم الذي استهدف مبنى حكومي بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان.



ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مبنى حكومي بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.



وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا، في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.



​و.ش​

عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/14 - 25 : 09 AM