فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لمواجهة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة القاهرة في 13 مايو/بنا/ أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة دياب اللوح أنه بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل لمواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس, وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.



وقال مندوب فلسطين في تصريح له اليوم إنه لا بد أن ينتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي الى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية لايصال رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الامريكية وأية قرارات مماثلة لدول اخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارتها اليها".





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/13 - 32 : 11 PM